SUURED MUUTUSED! Näitleja Anti Reinthal asus vedama väikese valla kultuurielu: „Tallinn ammendas ennast!"

„Rutiin tappis innukuse,“ nendib Anti. „Olla pidevalt koos Tiit Suka ja Taavi Teplenkoviga kolme Draamateatri kõige hõivatuma meesnäitleja hulgas oli erialaliselt tore, aga isiklikult tekkis tunne, et olen kõiki neid puhketoa nalju juba korduvalt eri vormides kuulnud. Küsisin endalt, kas on mõtet sinna kapselduda.“ Lisaks öeldakse, et näitleja peab olema ajastu lähikroonika, mõistma ja kuulma, mida rahvas räägib. „Aga kui ärkad kell kümme, lähed proovi kell 11 ja lahkud teatrist kell üksteist õhtul, oled kogu aeg samade inimestega ninapidi koos – kus sa selle rahvaga veel kohtud ja kuulad, et mida ta siis räägib?!“