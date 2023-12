ON IKKA ÕNNE ANTUD! 101aastane valgalanna Linda-Helene Koort on terve nagu purikas: „Mina ei hakka virisema. Seda, mis vaja on, tuleb teha.“

Linda-Helenele Valka külla jõudes võtab meid vastu vitaalne ja särtsakas proua, kellele peale vaadates ei usu ilmaski, et tal on eluaastaid üle sajandi. Samal ajal külla tulnud poeg Märt lausub kõrvalt, et seda on varemgi ema kohta öeldud. Toas liigub väga väärikas eas naine käimisraamiga, aga argitoimetused saavad tehtud. Kuulmine, tõsi, on natuke kehvavõitu, kuid vajalikud jutud saavad kõik räägitud.

Nagu Linda-Helene ise ütleb, ei võta ta peale vererõhurohtude ühtki muud ravimit. Isegi prille ei pea lugemiseks või heegeldamiseks välja otsima.