Kuhu kaob laste lugemishuvi? Mis nipiga saab nad lugema?

Laste lugemisharjumuse aluseks on suuresti vanemate eeskuju ja keskkond, kus laps kasvab. Kui väikelapsele on palju ette loetud ja hiljem talle motiveeriv lugemiskeskkond loodud, ei maksa heituda, kui teismelisena ta lugemisest enam väga ei huvitu – üsna tõenäoline on, et millalgi leiab ta selle huvi taas.