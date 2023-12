REET LINNA | Teatripilet on kallis? Hea elamuse eest tulebki maksta!

Teil on kindlasti olnud kogemus, et lähete vaatama totaalselt üles kiidetud tükki, aga tuleb välja, et polegi superetendus ja olete pettunud. Mina vaatasin ära Elmo Nüganeni „Dissonantsed“, ja teate, mis? Teatrisse on hea minna just siis, kui keegi on öelnud, et mage etendus – ootused ei ole siis ju kuigi kõrged. Mina nägin aga väga head lavastust suurepäraste näitlejatega, oli nõukaaegset julmust ja paralleele putinismiga. Neil, kellel on pikem ajalooline mälu, suudavad seda lihtsalt paremini mõista!