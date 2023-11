Pärast seda, kui Tiiu oli Markkole selged juhtnöörid andnud, kuhu ja kuidas sõita, oskas ta mehele ka enda mõtteid selgemalt sõnastada: „Ma viin su oma salakohta. Sinna, kus halvad ja valusad mõtted kaovad. See on minu paranemise koht. See on meie tervenemise koht.“ Markko ei kergitanud selle peale kulmugi.

„Sa pole mulle öelnud, et sul on oma koht,“ pomises ta viimaks ainult vastuseks. „Mis võlumets see siis on?“

„Kohe näed,“ jälgis Tiiu pingsalt metsateed, nagu oleks võimalik sealt kuskile eksida. „See on mets ja raba ja järv kõik ühes. Sa mõistad isegi, kui me kohal oleme.“

„Olgu,“ ütles mees ja Tiiu märkas, kuidas Markko muigas. Sel hetkel armastas ta teda kõige rohkem. See oli tilluke muie, väike võbelus suunurgas, aga Tiiule oli see oluline märk. Ta teadis, et võib mehe sinna viia.

Viimaks saigi tee otsa ja mees peatas auto. Tiiu võttis Markko käest kinni ja nad hakkasid mööda väikest rada astuma. Rada kulges vongeldes niidul, kuni jõudis hõredasse metsa. Tiiu lisas sammu, sest ilm juba hämardus, aga raja algust pidi Markko nägema. Imeline sammaldunud tee, mis kohe sundis jalgu paljaks võtma!

Mees oli üllatunud. See oli tõesti kaunis ja ebamaine rada mändide vahel. Kuu andis õrna valgust, et näha ja mitte vastu juurikaid komistada, ehkki tundus, et iga sammuga mattis ilm neid aina suuremasse hämarusse. Tiiu aeglustas tempot, sest nüüd oligi tarvis, et veel pimedamaks läheks. Nad liikusid vaikselt. Inimtühi mets kahe inimesega.

„Polegi enam nii inimtühi,“ muigas Tiiu endamisi. Nad jõudsid väiksele lagendikule. Tiiu jälgis meest, kas ka temal tekib see tunne. Kui jah, siis on kõik korras. Nende ees laius salapärane rabajärv, lummavam kui kunagi varem. Kuu järve kohal peegeldus veepinnal nagu mõnel klassitsistlikul maalil, ainult selle vahega, et see, mis neid mõlemaid ümbritses, oli päriselt olemas. Markko seisatas.