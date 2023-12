Teatri müügiassistent lõikab suurepäraselt juukseid: juuksuritöö on nagu jalgrattasõit – kui selgeks õpid, siis ei unusta

On asju, mida koolis juba ei õpi. Kutsumusega töötada teenindajana on nagu huumorimeelega – seda kas on või ei ole. Daisy Kullil (56) on soont mõlemaks, mida tõestab ka talle kui tänavusele Eesti teatrite parimale administratiivtöötajale antud klaaskuul „Theodori silm“.