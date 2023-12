Akadeemik Jüri Engelbrecht on terve elu Tallinnas elanud, aga vanemate kaudu on ta juured Tõrvas. 1941. aastal sai Jüri isa oma kodumajas Rahumäel pommikilluga pihta ja suri, kui poeg polnud veel kaheaastanegi. Nii oli Jüri peamiseks kasvatajaks ema, kelle õpetussõnad on pojas sügavalt juurdunud.