Põlismetsade vahel õnnelik ilma mobiiltelefoni ja autota

Sel sügispäeval, kui Enele fotograafiga külla läheme, on mets kuldsetes värvides ning ürgse looduse rüpes asuv Järvselja tundub kui tükike paradiisi. Ene on siin põlismetsade ja soode vahel elanud ja töötanud 60 aastat ja teab, et mitte alati ei ole sel paradiisi nägu. Ometi on miski teda seal kadaka sitkusega kinni hoidnud. Ja enamgi veel – ta on seal õnnelik. Olgugi, et mobiililevi sinna hästi ei ulatu ja autot õue peal ei seisa.