Selle veeru kirjutamise juures on negatiivne pool, et valmis peab see olema palju varem, kui ajakiri teieni jõuab. Nii on mul tänase lörtsise ilmaga raske ette kujutada rohkem kui kuu aja pärast kätte jõudvat jõuluaega kogu selles pühalikkuses. Ent ajakirjas on meil kõik varakult teie jaoks valmis, nii et pühademeeleolu ei jää kindlasti tulemata!