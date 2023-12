Jan Uuspõld: oleksin võinud osta Tallinnasse kaks maja, aga nüüd...

Jani suhted naiste ja rahaga on kirglikud ja kaootilised. Mõlemaid on on tema elus jagunud rohkem, kui keskmise mehe tervisele kasuks tuleks. Hulludel 2000ndtel sai Jan ahvatleva pakkumise minna mängima Soome seriaali „Siperian nero“ peaossa hullu näoga vene tuumafüüsikut. „Mul tiksus peale kõrgem palk kui Eesti peaministril. Poole aastaga olin teeninud peaaegu pool miljonit krooni.“ Aga kas ta oskas oma rahaga midagi mõistlikku peale hakata? „Muidugi mitte, lihtsalt priiskasin ja kulutasin selle kõik ära,“ muigab ta. „Olin äge mees, laristasin sõpradele välja teha ja lendasin esimeses klassis Soome tööle. Raha saigi otsa.“

14. detsembril 50aastaseks saav Jan Uuspõld on andnud värskelt ainet kõmuajakirjandusele. Ta armus ülepeakaela ja mitte oma seaduslikku kaasasse. Nüüd on ta tagasi kodus ja ütleb, et kavatseb olla veel pikalt abielus. Aga kevadist afääri ei kahetse: „See raputas kogu mu elu nii ärkvele igatepidi.“