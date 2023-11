Sokisahtli sokid loovad lõbusa pühade meeleolu ja on suurepärane jõulukingiidee!

Ka sel aastal tulevad jõulud üsna ruttu peale jaanipäeva ja juba aeg-ajalt maad kattev valge vaip ning kodude-kaupluste akendest vastu kiirgav jõulutulede sära tähendab, et on kaunistuste ja kingituste aeg! Ja mis võiks olla parem kink, kus kasulik on ühendatud lõbuga? Sokisahtli sokid hoiavad igaühe jalad soojas ning toovad südamesse jõulurõõmu.