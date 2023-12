Kuku „Krimiraadio“ saatejuht Karel Reisenbuk: „Mingil momendil tekkis tõsine hirm, et mind pole enam ajakirjanikuna kellelegi vaja.“

See oli mehe jaoks pöördeline murrang, mil saabus äratundmine, et ta on kaotanud kõik, mis tähtis on olnud. Ja seda mitu korda järjest. „Siis mõistsin, et sa võid olla kirjutanud elus väga palju häid lugusid, mida märgatakse ja tunnustatakse, kuid ajakirjanikuna oled sa täpselt nii hea, kui hea on sinu viimati kirjutatud lugu või tehtud saade. Sain aru, et olen liiga pikalt eemale jäänud, ja pelgasin, et olen rongist lõplikult maas. Hakkasin tegelikult juba vaikselt leppima mõttega, et ajakirjandusse mina enam ei naase.“