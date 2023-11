Jõuluvana vallatu nimekiri: aasta kõige põnevamad täiskasvanute kingitused!

Ohutu, aga mitte igav

Meie kvaliteetsed ja turvalised intiimlelud on nagu jõulude ajal küpsetatud piparkoogid –täiuslik segu magusast ja vürtsikast! Aga pole vaja muretseda, ohutus ei tähenda igavust. Meie leludega saad avastada uusi naudinguid ja tundmusi, mis panevad mõlemad kulmud kerkima... ja mitte ainult kulmud.

Et leludest kõige rohkem mõnu tunda, kasuta ikka libestit, millede hulgas on ka huvitavad Brazilia balls kuulid – need on erinevate efektidega pallikesed, mis sulavad su käe vahel mõnusaks naudingugeeliks. Hea kaasa võtta, diskreetsed, valmis parajas koguses ja miks mitte ka sussi sisse panna.

Ja loomulikult on superkommiks kingikotti vedelad vibraatorid – mis need on? Erinevate afrodisiaakumide, leheõlide, ingveri jne abil surisema panevad geelid. Tavaliselt kantakse geeli otse kliitorile, suurendades selle tundlikkust, mis annab sulle tupes „sisse lülitatud ja liblikas kõhus“ tunde. Sõltuvalt sellest, kui palju ja millist toodet sa kasutad, võivad vedelad vibraatorid tekitada pulseeriva efekti, mis jäljendab ja soodustab erutust. Lisaks on paljudel meeldivad lõhnad ja maitsed (näiteks maasikas, gin&tonic, pina colada), mis teevad ka oraalsed vallatused huvitavamaks ja nauditavamaks. Vedela vibraatori kasutamisel tuleks lähtuda ikka põhimõttest, et juurde saab lisada, ära võtta on raskem, kuid geeli ennast tasub igal juhul proovida – erinevaid.

Diskreetsus on võti, lõbu on garanteeritud