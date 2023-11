Hanna Martinson riskide võtmisest: "Ma loodan, et ma ei kaota seda poolt endas kunagi ära."

Rääkisime Hannaga lähemalt, milline elu keerdkäik juhatas ta siia, kus ta praegu on, kuidas möödusid sarja võtted kogenud tegijate kõrval ning millised põnevad muusikaprojektid tal tulemas on.

Kuigi Hanna usub, et tema parimad kordaminekud elus on alles ees, peab ta siiski üheks suurimaks loominguliseks saavutuseks just Eesti tippnäitlejate kõrval filmis „Must alpinist“ osalemist. ,,Ma armastan seda, kui yes woman, yes girl ma olen oma elus olnud…