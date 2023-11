Mida kannab magamistoas Epp Kärsin?

Oma kõige kallimatele , sest ta ei ole odav, aga hea COMFY meriinovillane suusapesu on midagi, millest ei ütle ära küll mittekeegi vanuses 20–100 aastat. Ning Sa ju tahad, et Su armsad oleks soojas ja hoitud. Võta siis kohe ka taastöödeldud kartongist elegantne kinkekarp juurde! Meie COMFY suusapesu ning samuti sallid ja säärised sobivad nii meestele kui naistele !

Iseendale, otseloomulikult! Meie pikas pesus võid veeta aega 24/7. Kasuta koduriietusena, bidžaamana, sooja kihina teiste riiete all. TUUBi meriino pluus on täiesti tavaline minimalistlik pusa ka tööl ja koolis käimiseks. Sossude retuusidega võid metsas jalutada või viskad palitu otse voodisooja suusapesu peale ja oledki kaubanduskeskuse stiilseim nägu. Enesele ostes soovitame COMFY halli komplekti, sest see on maailma kõige universaalsem, ei näita välja karvu, tolmu. Must on seksikas ja paljude lemmik, aga pisut nõudlikum, kuna ta näitab välja igasugu külge hakanud karvakesi.