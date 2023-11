Ukraina sõjapõgenik oma uuest elust Eestis: „See riik on võtnud mind vastu sügavas raskuses ning kinkinud mulle tiivad!“

„24. veebruar, hommikune aeg, kell on viis – see on päev ja aeg, mis muutsid mu elu. Ma elan Mõkolajivis, olen edukas fotograaf. Mul on terve aasta peale plaanitud kõik pildistamised, tööd ja esinemised. Tähtis on see, et sa tead kindlalt, mis sind homme ootab. Kuid järsult pöördub kõik pahupidi,“ meenutab Nataliia.

Ka Eestis asus Nataliia üsna pea taas pildistama, esialgu ka tasuta.