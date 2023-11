Miks otsida parimaid Musta reede pakkumisi e-poes?

Must reede ehk Black Friday on pika traditsiooniga ostlemispüha, mis toimub iga aasta novembri viimasel reedel ja mis annab avalöögi jõulueelsetele suurmüükidele. Kuid mida aeg edasi, seda rohkem ostavad nutikamad ostlejad oma jõulukingid just Musta reede ajal, sest aasta-aastalt lähevad ka Eestis Musta reede pakkumised üha magusamaks.

Seetõttu on ka poed selle suure reede ajal tavapärasemast rahvarohkemad, mistõttu on nutikas hoopis pugeda kargel talveõhtul mõnusalt diivaninurka, tõmmata ümber soe pleed ning nautida ostude tegemist kodus. Nii on võimalik vältida järjekordi ja rahvamasse ja saada mugavalt osa aasta ühest suuremast ostupeost. Vähetähtis pole ka asjaolu, et ostes Musta reede pakkumiste puhul e-poest, tuuakse suuremad ostud mugavalt koju kätte või toimetatakse pakiautomaati. Pole vaja muretseda transpordi pärast ja see teeb ostlemise eriti mugavaks.