UUS ALGUS: tööandjale tülikaks muutunud naine leidis eneseteostuse ning ühendab nüüd vaimse tervise muusikaga

Nii pakkus üks publiku liige välja mõtte, et patt võib tegelikult olla ka positiivse märgiga. Psühhoanalüütik reageeris kohe terminiga „läbitöötatud patt“ - see tähendab, et kui pattu endale teadvustada ja kunsti kanaliseerida, võib see muutuda elu käimalükkavaks, edasiviivaks jõuks ja anda tõuget loomingulisele eneseväljendusele. Lihtne eluline olukord: kui tekib kadedus mõne kolleegi suhtes, kes saab suuremat palka, püüab ehk kadestaja lahendust otsides kas oma töösse rohkem panustada või ametit vahetada. Peaasi, et patuga oma mõttes tegeleme, mitte ei suru seda alateadvusse, kus frustratsioon sünnitab vägivalda enda või teiste vastu.