Naistelehe katse: kas kodumaised tahked juuksetooted muudavad juuksed takukuhilaks või sunnivad pudelitoodetega hüvasti jätma?

Väikene uurimistöö annab teadmise – tahkeid juuksetooteid on meie turul lademes. Pole ühtegi probleemi, millele nende toel lahendust ei leiaks, olgu selleks siis kuivad ja katkevad juuksed, tuhm toon, tundlik või koorimist vajav peanahk. Ka üllatab meeldivalt, kui suurt valikut pakuvad kodumaised brändid. Just neilt me katsetamiseks tooted valisime, erinevate juuksetüüpide vahel laiali jagasime ning tulemused kirja panime. Proovisime nii šampoone kui ka palsameid, et juuksepesu saaks põhjalik.