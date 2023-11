Pildistamine aitab haruldast haigust põdeval Andral oma tõvega paremini toime tulla: „Lõpetasin lugemise, kui palju täpselt olen lõikusel käinud või kipsis olnud.“

Liikumispuue on Andrat (27) tema elus rohkem takistanud kui edasi aidanud. Aga nüüd, õpingute lõpusirgel näeb naine, kuidas just see aitab läheneda inimgruppidele, kellest ta fotograafina siiralt huvitub.

Haigus on Andrat saatnud nii kaua, kui ta end mäletab. Esimesed mälestused endast on pärast järjekordset operatsiooni, kui ta väikese autoga mööda haiglakoridori ringi vuras. Emalt kuuldud juttude põhjal hakkasid arstid piiga tervise pärast muretsema, kui ta enam ei kasvanud ja jalad kõveraks läksid. Alles aastaid hiljem teadvustas Andra, et põeb harvikhaigust ning sai selle diagnoosi esimesena Eestis.