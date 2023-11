NÄITLEJANNA MERLE PALMISTE: "Ei mingit andestamist meestele, kes kahe pere vahet siiberdavad!"

Merle Palmistet (53) on alati jäänud ümbritsema saladuseloor. Täna pakume talle erinevaid elulisi olukordi ja valikuvõimalusi, et üritada teda veel kord ja veel paremini tundma õppida. Kas seekord räägib Merle tõtt, õigust või keerutab niisama, jäägu juba lugeja otsustada.

Elukaaslane jääb sulle armukesega vahele. Kuidas käitud?

Parem õudne lõpp kui lõputu õudus. See on tema, mitte minu probleem. Elu on näidanud, et need, kes armukesi peavad, kellel on kaks peret, esindavad teatud inimtüüpi. Kes tahavad pidevalt armuda. Sa võid kõrvade peal käia, aga selline tüüp peab armukesi elupäevade lõpuni, kuni tervis vastu peab. Partnerile jääb otsustada, kas talle selline asi sobib või mitte, aga minu meelest pole säärasel suhtel mõtet. Ei mingit andestamist meestele, kes kahe pere vahet siiberdavad! Teised tehku mis tahavad, mulle see ei istu.