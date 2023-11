Eestlased pärast maailma raskeimat 1600-kilomeetrist aerutamismaratoni: „Mugavuste puudumine on kõige suurem mugavus.“

Seiklemine ja matkamine voolab meestel veres, aga oma osa teele suundumisel mängis ka tuntud kirjanik. „Kui kõrges eas Jack Londonit lugeda, siis tunned, et oled maadeavastaja,“ sõnab Rait. Seda meelt on ka aerutamisföderatsiooni president Martin Ilumets, kes poisikesena unistas sellest, et kord üles leida raamatus kirjeldatud paigad. „Minu jaoks kehtib moto: mugavuste puudumine on kõige suurem mugavus. Sa oled seal jõel ja kõik on ju olemas: varustus, kaaslane, kellelt küsida, kas see, mida näed on ikka päris. See on looduse kutse ja kutsung.“