Bose kõrvaklappides on nüüd ruumiline heli. Pista kingikotti rohkem, kui sinna mahub!

Immersiivsetele uudistele lisaks on QC Ultratel üks uus ja tundlik funktsioon ActiveSense ehk automaatne mürasummutus, mille käivitab ootamatult vali heliümbrus. See juhtub siis, kui naaber sikutab käima teispool hekki muruniiduki, või juhul, kui jalutad õhtuvaikuses, kõrvades Eesti Eso podcast, ja keegi oinas otsustab mõni samm eemal ilutulestikku proovida. Kindlasti on mõnus ka see, et saade seiskub, kui klapid peast võtad ja läheb edasi, kui tagasi paned.