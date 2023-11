Kas halbu suhteid emaga saab parandada?

Paljud naised kurdavad, et emaga tülitsemine on nagu tülitsemine tükikese iseendaga. Abikaasasid võib ju elu jooksul olla mitu, aga ema on meil vaid üks. Seepärast mõjuvadki halvad suhted emaga meile iseäranis kurnavalt. „Enne kui hakata mõne pereliikmega suhteid klaarima, on oluline endale teadvustada paratamatust: me ei saa end oma perest välja lõigata. Me oleme omavahel seotud, me kuulume teistega kokku ja me vajame üksteist,“ ütleb pereterapeut Liina Lehtla.