Margoti haruldane töö päästekoertega: "Mida laiem on kogemustepagas, seda enesekindlam ja oskuslikum on koer"

„Mida laiem on kogemustepagas, seda enesekindlam ja oskuslikum on koer, sest ta on valmis erinevaid ülesandeid lahendama,“ sõnab Margot. Tema koerad harrastavad mitut päästesuunda: maa-ala-, varingu- ja laviiniotsingut, jäljeajamist ja veepäästet. Targa koerajuhina teeb naine oma hoolealustega tõhusat koostööd. Kuna Eestimaa suvedes kipuvad kuumakraadid üha kõrgemale kerkima, on perenaine otsustanud metsas toimuvaid maastikuotsingu treeninguid vähendada – selle asemel tegeldakse veepääste harjutustega. „Koerale on see meeldiv hobi ja teistmoodi vaheldus, talle kasvavad lausa tiivad selga,“ ütleb ta.