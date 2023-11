SANDRA JÕGEVA EMA MALLE LEISI MEENUTADES: „Talle meeldisid taimed, ta ei rebinud kunagi nende lehti või oksi.“

Malle Leisi teavad-tunnevad paljud aga just tema lillemaalide järgi. Vanemad olijad mäletavad isegi suures valikus müügil olnud lillemaalidega postkaarte. „Talle meeldisid taimed, ta ei rebinud kunagi nende lehti või oksi. Meenub ema jutustatud lugu, et lapsena leidis ta kellegi nopitud lilled ja pani nad veelompi jooma,“ meenutab Sandra. „Ka kõik lillemaalid on, nagu ta ütles, lillede portreed ja maalitud natuurist.“

Erakordse tunnetuse ja detailitruuduse tõttu oli Malle ainsa idaeurooplasena Briti Botaaniliste Kunstnike Ühingu liige, mille liikmemaksu aitas aastaid tasuda üks väliseestlane.

Mõistagi meenub siinkohal kaks aastat tagasi ajakirjanduses laia kajastust leidnud lugu Malle Leisi maali „Tulbid“ oletatavast võltsingust Haus galerii oksjonil. „