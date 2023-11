MIKA KERÄNEN 50 | „Vahel tundub meile, keskealistele, et me pole nagu oma elu peremehed. Siin aitabki minu moto „Carpe diem!“ ehk „Kasuta päeva!“.“

Kui Mikal paluda koostada pingerida elus olulisest, järgneb naeratus. Nooremana oleks ta enda sõnul pikemalt mõtlemata kõige olulisemale kohale seadnud pruudid. Praegu troonib tipus aga päris mitu asja, jalgpalli kõrval ka lapsed ja sõprus. Ja see, et tema teele on sattunud hea huumorisoonega naised. „Et huumorisoon on oluline, jõudis mulle ka alles viiekümnendaid käies kohale.“

Kuidas pruutidega aga on? „Nendega on minu elus natukene sama lugu nagu televiisori vaatamisega.“