„USSIKEELED“ | NAINE, MIKS ALATI SINA KÕIKI PÄÄSTAD? Lõpetame ära selle hea tüdruku sündroomi, kes hoolitseb vaid teiste, mitte enese eest

Naine, selle nimi on konformeerumine! Kui keegi veel ei tea, siis see kole võõrsõna tähendab käigu pealt enda kohandamist mingi teatud seltskonna või ühiskonna ootustega. Ei, see ei tähenda eluks vajalikku kohandumist. See tähendab enda pärisosa painutamist, mitte keskkonnaga kokkukasvamist, kus võidavad mõlemad pooled. See tähendab enda minast pidevat loobumist.

Sest kui kohandumine on vajalik nähtus, kus inimene sobitab oma olemuse keskkonnaga, aga annab ka keskkonnale midagi ehk sobitab keskkonda endaga, siis see teine on pigem minatus.

Miks me seda teeme? Paraku on see aastasadu, kui mitte tuhandeid olnud just naistele rinnapiimaga sissesöödetud oskus. Ole pisike ja märkamatu ja tee, nagu sulle öeldakse. Siis jääd ellu. Kuid ajad pole enam need.

On piisavalt olukordi, kus enam kui vajalik viisakus minetada ja olla enda eest sajaga väljas.

Miks peab naine alati tasaseks ja viisakaks jääma?

Miks naise hääletõstmine on tunnus jõu kaotamisest, mitte jõu ilmnemisest?

Mil moel on just kriitikat tegev naine iriseja?