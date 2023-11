Eesti esimene teledoktor Viktor Vassiljev: „Ma pole muldvana ega tee midagi erilist tervena püsimiseks.“

Viktor on heas vormis, aga selle suurt saladust doktor öelda ei oska. „Ma pole muldvana ega tee midagi erilist tervena püsimiseks. Jumal on andnud mulle tervist. Elan oma elu ja nii ongi.“ Mehele teeb see muidugi omajagu nalja – millegipärast arvatakse, et tohter peab olema kõigist kõige tervem, aga temalgi on päevi, kui midagi teeb põrgupiina ja valutab. „Siis tuleb asi lahendada ja edasi elada. Pole viga, elame veel,“ viskab ta õhku „Prillitoosi“ hüüdlause.