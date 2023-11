Karl Robert Saaremäe: „Tunnen, et ma ei pea olema igas pulmas peigmees ja matusel kadunuke.“

„Ema on kange iseloomuga, ta ei murdu kergesti, aga teinekord oleks kellelegi teisele mingeid asju isegi lihtsam öelda.“ Lähedastega on veidral viisil nõndamoodi, et nad teavad meie nõrkusi ja plusse ning niimoodi võivad tahtmatult, aga jõuliselt konnasilmadele astuda. Karl Robert on otsekohene – Tartu väikesesse kooslusesse „Must kast“ kuuluv näitleja on valinud intiimse trupi paljuski seetõttu, et seal langevad maskid ja egod – tegeldakse päris asjaga. Aus olles, tões ja vaimus tegutsedes, tundub talle, et ema on enda suhtes hoolimatum ja ükskõiksem kui mängupartneri osas. „See on imetlusväärne. Ta võiks olla kõvasti egoistlikum,“ sõnab Karl Robert.