Kätte on jõudnud D-vitamiini aeg, kuid millist D-vitamiini valida?

Meie kliimavööndis, kus suur osa aastast on päikesevalgust vähe, on seda nii-öelda päikesevitamiini vaja organismi normaalse toimimise tagamiseks juurde manustada vähemalt septembrist mai lõpuni. Päikesevaese suvega aastatel ka suvel. Aastaringselt peaksid D-vitamiini kasutama vanemaealised.

Risk D-vitamiini defitsiidi tekkimiseks on suurem vanemaealistel, ülekaalulistel, tumedama nahapigmendiga inimestel, aga ka neil, kes ei tarbi kala ja piimatooteid või ei liigu piisavalt palju väljas, et päikest saada ning selle tulemusel käivitada organismi loomulik D-vitamiini süntees. Selle vitamiini puudus on sagedasem ka rasedatel ja imetavatel emadel, aga ka krooniliste haigustega inimestel (nt Crohni tõbi, tsüstiline fibroos jm), kellel võib D-vitamiini omastamine olla häiritud.

Millist preparaati apteegiriiulil valida?

Eelistada võiks D-vitamiini sprei vormis, sest suhu pihustamine võimaldab sel otse läbi suu limaskesta organismi imenduda. See kiirendab preparaatide mõju ja kuna toitained seedekulglasse ei jõua, ei tekita need ka kõhuprobleeme. Ka ei ole sellisel juhul oluline, milliste toiduainetega neid koos manustatakse. Sprei vitamiini korral kasutatakse D-vitamiini kõige paremini imenduvat vormi ehk kolekaltsiferooli. Nordaidil on eelolevaks hooajaks turule toodud mitmed põnevad ja täiesti uued D-vitamiini tooted.

Pole vist kellelegi uudiseks, et viiruste perioodil enim kasutatavad vitamiinid on C- ja D-vitamiin. C-vitamiin, tuntud ka kui askorbiinhape, on vajalik kõigi kehakudede kasvuks, arenguks ja paranemiseks. See osaleb paljudes keha funktsioonides, sealhulgas kollageeni moodustumises, raua imendumises, immuunsüsteemi nõuetekohases toimimises, haavade paranemises ning kõhrede, luude ja hammaste säilitamises.