Iga-aastane jõulukingimure lahendatud

Sokisahtlis huumorit jätkub – ühe kinkekarbi sees on sokid, millel kiri „worst gift ever“. Teada ju on, kui igavad olid ühel teatud hallil ajal kingituseks sokid. Aga nüüd on asjad kaugel sellest.

Advendikalendrist võid avastada sokipaari, mille üks sokk on teise värvipõhja- ja vahel ka paarilisest täiesti erineva mustriga, nii, et kui tahad eriti silma paista, pane just sel päeval need jalga ja kogu tähelepanu on sinul. Mõeldud on ka sinule, kes sa eelistad aga ülimalt stiilseid argisemaid sokke, millel on peened mustrid ja elegantne värvigamma.