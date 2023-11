Andres Dvinjaninov 60! „Olen mõelnud isegi mõtteid, et läheks ometi teatrihoone põlema, et ma ei peaks jälle lavale minema."

V

Olen 42 aastat olnud laval, professionaalses teatris tegutsenud 35 aastat. Olen mänginud peaosi, millest mul on olnud ükskõik, ja mõelnud isegi mõtteid, et läheks ometi teatrihoone põlema, et ma ei peaks jälle lavale minema. Aga nüüd on selle olukorra tõeline vastand, minu elu suurimaid rõõme on lavastus „Vanuse 50 varjundit“, mille reklaam levib peamiselt suust suhu ja saalid on järjepidevalt välja müüdud. Olen juba üle 250 korra sellega laval olnud ja imestan ise ka, et tahan ikka seda mängida. Võiksin seda elu lõpuni teha!

Meenub tsitaat „Kes tähte haarab ja seda kätte ei saa, jõuab ikkagi kõrgemale ja kaugemale kui see, kes penni pärast poris tuhnib.“ Unistada tuleb suurelt ja alati vaadata üles. Positiivne optimism viib elus palju rohkem edasi kui nina norus ringi käimine.