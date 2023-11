NAISTELEHE REPORTAAŽ | Milline näeb välja üheks stressirohkemaks ametiks nimetatud lennujuhi tööpäev? „Peab ikka väga palju asju valesti minema, et asi läheks ohtlikuks.“

Kuigi vahepeal on mitmed lennukid maandunud ja õhku tõusnud, köidab meie tähelepanu Türgist saabuv, mis on selle päeva suurim teraslind. See näeb tõesti välja hiigelsuur ka torni aknast ja teeb maandumisel tohutut müra.

Reilika räägib, et lennuki suuruse teadmine on oluline, sest õhusõidukid on jagatud erinevatesse raskusklassidesse. „Õhkutõusul ja õhus olles tekitavad lennukid enda järel õhukeeriseid - keerisjälgi. See lennuk on üks raskemaid ja tekitab kõige enam keerisjälgi.“ Suure keerisjäljega lennuki maandumise või õhkutõusmisele tuleb teiste lennukitega tavapärasest pikem vahe sisse jätta, et õhukeeris järgmist lennukit ei mõjutaks.