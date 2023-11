KUIDAS SIIS NII? Prantsuse kino superhurmur Alain Delon plaanib abistatud enesetappu: „Teatud vanusest alates on meil õigus vaikselt põrgusse minna!“

„Vananemine on nõme! Me kaotame näo ja nägemise, tõuseme püsti ja tunneme valutavat pahkluud. Piin on kohutav. Võin kindlalt öelda, et lahkun siitilmast kahetsuseta. Kõik on ette valmistatud,“ rääkis ta ilustamata.

Kireval eraelul peatudes on näitleja samuti südame avanud: „Mind loodi edu saavutamiseks, mitte õnne jaoks. Ma ei karda öelda, et mind armastati rohkem, kui mina armastasin iseend. Ilmselt polnud ma halb ja see pole minu süü, et minusse armuti.“