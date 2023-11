„Kui sa kohe ratta pealt maha ei tule, siis otsi endale uus ema!" | Kultusfilmi "Noor pensionär" peategelane Marika meenutab Ervin Abelit ja filmivõtteid

RÕÕMUS, TOIMEKAS JA KANGE: „Elus on kõik nagu roosibukett. Filmiroll on suur ja kaunis õis lillekimbu keskel, aga seal on palju veel. Veerev kivi ei sammaldu. Ma püüan olla hästi aktiivne ja see on minu karakteriga seotud. Kui elu mängib võimalused kätte, siis mõtlen, kas teen või mitte. Noorena tegin, nüüd kõigepealt mõtlen ...“