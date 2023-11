Maksahaigused: miks on eriti ohustatud just naised ja nooremad inimesed?

Maksa tervis nõuab tähelepanu!

Maks on elutähtis organ, mis tegutseb pidevalt mitmes suunas: puhastab verd, tagab seedesüsteemi normaalse toimimise ning on glükoosi, mineraalide ja vitamiinide varude salvestaja. Lisaks sellele hoolitseb maks kolesteroolitaseme tasakaalu ja immuunsüsteemi toimimise eest. Kuna maksal on meie organismis täita sadu ülesandeid, on tema tervise hoidmine äärmiselt oluline. Siis kui maks on terve ja mürkainetest puhas, toimib kogu organism normaalselt ja meie enesetunne on hea.

Millised on ohumärgid?

Alati pole lihtne aru saada, et maks on ülekoormatud või haige. Selle tõttu on mõistlik tähele panna järgmisi ohumärke. Kuna maks tegeleb energia tootmisega, annab ta oma ülekoormatusest sageli märku väsimuse, keskendumisraskuste või päevase unisuse tekkimisega. Maksa talitlushäired võivad avalduda ka isupuudusena, seedehäiretena, kõhukinnisusena või iiveldusena. Vahel osutavad maksa ülekoormatusele tumekollane uriin, kergesti tekkivad nahamarrastused ja liigne higistamine. Kõik need nähud viitavad sellele, et maksakoesse on kogunenud palju mürkaineid, millest tuleb kiiresti vabaneda.

Miks langevad maksahaiguste ohvriks üha enam just naised ja noored?

Mittealkohoolne rasvmaks on kõige sagedamini esinev maksahaigus. Selle puhul asendub normaalne maksakude tasapisi rasvkoega. Haigestuvad nii mehed kui ka naised, kuid viimasel ajal on täheldatud naiste ja nooremate inimeste osakaalu suurenemist selle diagnoosiga patsientide hulgas.

Alkohoolne maksahaigus on eriti ohtlik naistele ja noortele. Alkoholi kahjulik mõju naiste maksale on tugevam – ja mitte ainult sellepärast, et naiste keskmine kehakaal on meeste omast väiksem. Naiste organism sisaldab meestega võrreldes vähem vett, mistõttu on suhteline alkoholisisaldus veres kõrgem. Lisaks sellele toodab naise maks väiksemas koguses olulist ensüümi, mis alkoholi lagundab. Noorte puhul on alkoholi mõju maksale laastavam selle tõttu, et maksa kaitsvad ensüümsüsteemid pole veel täielikult välja arenenud.