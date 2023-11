GALERII | Vaata, millised rõivad annetas heategevuslikule oksjonile President Alar Karis ja tema abikaasa Sirje

Lisaks suurepärastele ja suure südamega Eesti inimestele üle riigi on oma kleidid ja lipsud müüki pannud hulk tuntud Eesti inimesi, sealhulgas Vabariigi President Alar Karis ja Sirje Karis, telestaarid Reet Linna, Maire Aunaste, Piret Laos ja Marko Reikop, lauljad Anne Veski, Ivo Linna, Karl-Erik Taukar, spordimaailmatähed Aivar Kuusmaa ja Anett Kontaveit, ärimees Enn Pant, Eesti Panga president Madis Müller, ministrid Kalle Laanet ja Heidy Purga ja paljud teised. Oksjonil tuleb enampakkumisele ka täna vähihaigusele alla vandunud endise sotsiaalkaitseministri Kaia Iva punane siidilips. See kingiti naisele kunagi Maltal eeldusega, et kõik ministrid on mehed.