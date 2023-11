Naistelehe moetoimetaja soovitab: pane oma välimusele viimane täpp õige sõrmusega - igas eluolukorras!

«Läbi ajaloo on sõrmustele omistatud sümboolseid tähendusi, tihti on need kaitsemaagilised. Aga sõrmused on seotud ka väga oluliste traditsioonidega. On sõrmuseid, mida armastatakse kanda iga päev, kuid ehtelaekas võiks tähelepanu köita ka mõni väga efektne ja silmapaistev lemmik erilisteks puhkudeks.