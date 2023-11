27 AASTAT PÖFF-I! Peakorraldaja Tiina Lokk: „Minu auhetked on tavaliselt Eestist väljaspool. Eestis saan peksa.“

On olnud festivaliaastaid, mis sujuvad sama kergelt nagu nuga läbi sulavõi, on olnud selliseid, kus üks jama ajab teist taga. „Millest see sõltub, ma ei tea,“ tunnistab ta. „Arvan, et kuuseisust. Tänavugi kõik justkui sujus, eriti enne piletimüügi algust ja kui programm avalikustati. Mõtlesin siis, et huvitav, kas olen vanaks jäänud või kas tõesti töötab meeskond nii hästi. Kunagi ei tea aga ette, mis maailmas juhtuda võib ja millised probleemid sellega seoses tekkida võivad (Tiina peab silmas sündmusi Iisraelis – toim).“

Peakorraldaja tunnistab, et on üks tunne, mis kordub igal aastal ja just siis, kui pikk filmimaraton läbi saab: „Ma ei taha kuuldagi sõna „film“. Vaatan parem telekast „Betty dialooge“, et aju puhastada.“