TEHKE JÄRELE! Järvamaa mehe Reigo Peili päästis alkoholismi küüsist jooksjate grupp „Jooks on lahe!“.

Ent nüüd, vahelejäämisele järgnenud päeval, helistas Reigo kohe Wismari haiglasse küsimusega, kui põhjas peab üks inimene olema, et meedikutelt abi saada. Rabatuna osavõtlikust ja meeldivast suhtlemisstiilist teisel pool telefonitoru, sai vastuvõtuaeg psühhiaatrile kohe paika pandud. Südamele pandi vaid: peamine, et kaks nädalat enne vastuvõttu tilkagi ei võta. „Sain süsti kätte, ehkki soontest käis läbi tunne, justkui oleks keegi sinna keeva vett valanud. Algul jõin paar nädalat alkoholivaba õlut, et selle maitset tunda, aga hiljem loobusin sellestki,“ sedastab Reigo. „Mäletan, kui tütar pisut vähem kui aasta hiljem küsis, kas vajan uut süsti. Kuulnud, et mitte, oli laps õnnelik.“