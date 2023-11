Suri koolitüdrukuna Tõnismäe monumendi õhku lasknud Ageeda Paavel

Ageeda, täisnimega Ageeda-Andrea Paavel (15.08.1930 – 01.11.2023) teadis võimudele vastuhakkamise kõrget hinda. Tema ja ta parima sõbranna Aili Jürgensoni lugu on ajaloohuvilistele tuntud – nad lasid 8. mail 1946 aastal õhku Tõnismäel asunud Tallinna vallutamisel langenud punaarmeelastele pühendatud ajutise puust monumendi. Eestimeelses peres kasvanud naine meenutas intervjuus Naistelehele, kuidas nende kooliteele püstitatud pronkssõduri eellane häiris neid väga. „Kui venelased 1940. aastal Eestisse tulid, eemaldasid nad kõik Vabadussõja mälestusmärgid. See ei mahtunud meile hinge. Otsustasime, et teeme venelastele tagasi ja näitame, mis tunne on, kui ausambaid lõhuti,“ rääkis ta.

Ajaloolane Peeter Kaasiku kirjeldab oma ajaloolises õiendis seda järgmiselt: „Ööl vastu 8. maid 1946 lasid koolitüdrukud Ageeda Paavel ja Aili Jürgenson õhku esialgse puust ausamba. Ageeda Paavel kirjeldab sündmusi järgmiselt: “/.../ Meie armsad ausambad hakkasid üksteise järel kaduma. Kuidagi pidi neile tagasi tegema ja valik langes Tõnismäel asuvale nn vabastajate ausambale. See asus praeguse pronksmehe platsil kirikupoolses servas. See oli umbes meetrikõrgune puust tüvipüramiid, mille paksust oli vast paarkümmend sentimeetrit, ilmetut sinist värvi, tipus plekist punane viisnurk. /.../ Lõhkeaine ja õpetuse saime Juhanilt. Ega seal midagi keerukat polnudki. Tähtis oli, et süütenöör oleks meid päästvaks jooksuks piisavalt pikk. Oligi. Paugu materjalid panime paika koos Ailiga, toetajaid meil ei olnud. Meile tegi asja kergemaks see, et valvemiilits flirtis eemal oma tüdrukuga ja ei märganud meid. Kuigi too tüdruk meie rühma ei kuulunud, võeti temagi hiljem kinni. /.../ Tolleaegsed ajalehed sellest muidugi midagi ei kirjutanud ja kiiresti suudeti vastu „võidupüha“ ausammas taastada, kuid enamusel pealinlastel oli monumendi õhkulaskmine teada. Tüdrukute algatus ei jäänud järelkajata ja sarnased sambad lasti õhku ka Rakveres ja Tartus."