Kuigi raamatu tutvustuses on öeldud, et Janssoni jutud soojendavad südant, sest ta oskab isegi inimeste varjukülgedest kirjutada inimliku soojusega (mis vastab muidugi tõele), on neis siiski mingi süngus, tumedus – mis tegelikult on ju esindatud ka „Muumioru lugudes“. Nii et kel muumitrollide seiklused südames, võib julgelt lugeda ka Tove Janssoni teisi lugusid.