Püsimatu loomuga Ave-Marleen on tagasi vana armastuse juures: „Inimene õpib, kui ta vette visata.“

Mondos oli mitmekülgsel loovhingel võimalik käivitada-arendada. Leidus ülesandeid, mida poleks saanud mujal proovida. „Mondos töötamine muutis mind. Näen suuremat pilti, kõik on omavahel seotud. Kust tuleb kohv või banaanid ja mida on läbi pidanud elama töötajad, kes on need meie lauale toonud. Minu maailm avardus tohutult,“ nendib ta.

Humanitaariabi vabaühenduses töötamine Ukraina sõja ajal tähendas seda, et kahe nädala jooksul pidid nad ümber mõtestama oma plaanid. „Endas tuli läbi seedida, et teen nii palju, kui suudan, saan, oskan ja nende vahenditega, mis mul on. See oli emotsionaalselt keeruline aeg, kus kõik tegid kõike.“ Viis ja pool aastat oli piir, aga peamine põhjus lahkumiseks oli seotud taipamisega. „Selleks, et organisatsioonil oleks kommunikatsioonijuhist maksimaalselt kasu, peab ta olema kirglik sotsiaalmeedia suhtes. Mina tahaksin selle oma elus välistada.“