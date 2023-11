EKSKLUSIIVSELT NAISTELEHES! AVAMEELNE PIHTIMUS | Kristi Loigo armsa abikaasa Jani ootamatust surmast: „Ma ei ole suutnud isegi voodilinu ära vahetada."

„Saan aru, et surm on elu osa, aga Janile oli see liiga vara. Kordan endale pidevalt: ta on surnud, ta on surnud, ta on surnud, et see mulle lõpuks kohale jõuaks,“ räägib Kristi jõuliselt pisaratega võideldes. „Ma ei ole suutnud isegi voodilinu ära vahetada, sest tundub, et see oleks nagu lõplik. Samas olen mõelnud ka nii, et peaks mõne aja pärast kodus suurpuhastuse tegema ja laskma tal rahulikult minna.“