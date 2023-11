PSÜHHOLOOG ANNAB NÕU: milline on isa osatähtsus laste kasvatamisel ja kasvamisel?

Laps on alati osa kahest inimesest. Seetõttu on oluline isa kohalolek ja huvi lapse vastu. Kui isa osaleb aktiivselt lapse elus, sõltumata sellest, kas ta elab lapsega koos või mitte, tekib lapsel eneseväärikus, turvatunne ja stabiilsus. Laps tunneb, et ta on oluline ja teda väärtustatakse. Kui isa lapsega ühendust ei hoia ja aega veeta ei taha, on see lapsele emotsionaalselt valus.

Teisalt on isade lubamine laste ellu emade kätes.