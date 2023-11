Novembri horoskoop | Sõnn võib end üle hinnata, Skorpion hoidku saladusi

Ambur

Ajad pole olnud kerged, kohustusi on olnud palju. Tihti on sind vallanud pidurdatuse tunne ja masendanud tõdemus, et kui väga me ka ei püüaks – paraku ei sõltu paljud asjad meist endist. Nüüd peaks olukord muutuma – tunned end kergemalt, jõudu on rohkem. Justkui raske koorem oleks õlgadelt langenud. Sa ei pea edasi liikumiseks enam nii palju pingutama, elu kulgeb sujuva voona. Arvesta, et ilm on muutlik, hoidu külmetumast. Terviseprobleemide ilmnemisel tuleb arsti juurde pöörduda.