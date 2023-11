Lugeja | Muretsev õde: naine imeb mu venna elujõust ja rahast tühjaks

„Ma olen varem ise lugenud jutte, kuidas mehed naiste lõksu satuvad. Need kõik on tekitanud kahtlusi, et kas päriselt on siis mehed vahepeal nii saamatud. Nüüd on mu enda vend olukorras, kus üks lehtsaba teda elujõust ja rahast tühjaks imeb,“ kirjutab Astrid.