PIMEDUSE PELETAMISE AEG: Vaata, milliseid põnevaid küünlajalgu leidus eestlaste kodudes sadu aastaid tagasi

Kas Vana Toomas ise?

Kõige vanemal ja kultuurilooliselt väärtuslikumal küünlajalal troonib Vana Toomast meenutav raesulane. See 16. sajandist pärit messingist lühter on kujult renessansipärane. Sarnaste haaradega lühtrid on näiteks veel Pühavaimu kirikus. Lühtril on all kõrgema servaga kabi – see on tilgataldrik, millele sai asetada ka küünlakäärid. Need olid vajalikud, sest küünlataht oli tol ajal keerutatud, mitte veel punutud – seetõttu ei kerinud taht ennast kokku, vaid jäi põlemata ja seda tuli kärpida.