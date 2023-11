PROSSIDIPLOMAATIA! USA esimene naisvälisminister Madeleine Albright saatis ehetega poliitilisi sõnumeid

Madeleine oli üks kuulsamaid naisi poliitikas, kes tegi sõnu kasutamata jõulisi avaldusi. Tema legendaarsed prossid edastasid iga kord mitteverbaalse sõnumi vestluskaaslasele, tegid sümboolse avalduse maailmale või väljendasid Valge Maja ametlikku seisukohta.

Kõik sai alguse 1993. aastal vahetult pärast Lahesõda. „Seda poleks kunagi juhtunud, kui poleks olnud Saddam Husseini. Toona surus USA peale resolutsioone, mis sanktsioneerisid Iraaki. See oli kohutav aeg, pidime pärast Kuveidi vallutamist Saddam Husseinist rääkima iga päev. Valitsuse kontrolli all olev Iraagi meedia võrdles mind siis julma maoga. Mul juhtus kaasas olema maoga pross, nii et kandsin seda järgmisel Iraagi-teemalisel kohtumisel.“